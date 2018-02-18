تركيا تنشئ قاعدة تدريب عسكرية حديثة في الصومال على المحيط الهندي

18 فبراير 2018 | صحيفة السودان

مقديشو ـ قام محافظ بنادر وعمدة مقديشو عبد الرحمن عمر عثمان يريسو بنقل مساحة أرضية بمنطقة ” جزيرة ” بالعاصمة مقديشو إلى القوات المسلحة حيث تحولها دولة تركيا إلى قاعدة عسكرية لتدريب الجيش الوطني.

وقال عبد الرحمن يريسو :” إن هذه المساحة الأر ضية مخصصة للقوات المسلحة حيث ستكون قاعدة تدريب كبيرة للجيش “.

من جانبه أشاد معالي وزير الدفاع للحكومة الفيدرالية محمد مرسل بجهود تركيا في دعم القوات المسلحة الوطنية الساعة إلى تحرير البلاد من براثن مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وقد حضر في الاجتماع نائب وزير الدفاع عبد الله علاد روبلي ، وقائد القوات المسلحة الوطنية اللواء عبد الولي جامع حسين غورد، وقائد القاعدة العسكرية التركية للتدريب في مقديشو محمد ياسين، ومسؤولون آخرون.

صونا

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