موسكو: يستحيل حاليًا استئناف رحلاتنا الجوية إلى المنتجعات المصرية

18 فبراير 2018 | صحيفة السودان

سوتشي – أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي فلاديميروفيتش، بـ”استحالة” الاستئناف الفوري لرحلات الطيران الروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية.

جاءت تصريحات فلاديميروفيتش للصحافة الروسية على هامش مشاركته في منتدى سوتشي للاستثمار، في مدينة سوتشي، جنوب غربي روسيا، بعد عودته من الكويت حيث شارك أمس في مؤتمر “الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق”.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية “تاس” (خاصة) عن فلاديميروفيتش “من المستحيل في الوقت الحالي استئناف رحلات الطيران بين روسيا والمنتجعات السياحية المصرية (شرم الشيخ والغردقة)”.

وأضاف بالقول “سألني أمس في الكويت نائب وزير الخارجية المصري (لم يسمه) عن موعد استئناف حركة الملاحة الجوية إلى المنتجعات السياحية وأبلغته أنه لا توجد فرصة الآن”.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية.

وفي المقابل، جدد المسؤول الروسي التأكيد على استئناف حركة الطيران بين روسيا والعاصمة المصرية القاهرة أواخر فبراير/ شباط الجاري.

واتخذت موسكو قرار استئناف رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولي، بعد تعزيز سلطات الأخير الإجراءات الأمنية فيه، امتثالًا للمطالب الروسية، وفق المصدر ذاته.

وأوقفت موسكو رحلاتها إلى القاهرة، عقب تحطم طائرة روسية بعد وقت قصير من إقلاعها فوق شبه جزيرة سيناء (شمال شرق مصر) في أكتوبر/تشرين أول 2015، وقُتل جميع من كان على متنها وعددهم 224 شخصًا.

لكن تظل الخطوة الأهم بالنسبة للقاهرة، هو استئناف الرحلات من موسكو إلى المنتجعات لاستعادة حركة السياحة الروسية، المتوقفة منذ مطلع نوفمبر/ تشرين ثاني 2015.

الأناضول

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