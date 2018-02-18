موسكو: يستحيل حاليًا استئناف رحلاتنا الجوية إلى المنتجعات المصرية

18 فبراير 2018 | صحيفة السودان

سوتشي – أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي فلاديميروفيتش، بـ”استحالة” الاستئناف الفوري لرحلات الطيران الروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية.

جاءت تصريحات فلاديميروفيتش للصحافة الروسية على هامش مشاركته في منتدى سوتشي للاستثمار، في مدينة سوتشي، جنوب غربي روسيا، بعد عودته من الكويت حيث شارك أمس في مؤتمر “الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق”.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية “تاس” (خاصة) عن فلاديميروفيتش “من المستحيل في الوقت الحالي استئناف رحلات الطيران بين روسيا والمنتجعات السياحية المصرية (شرم الشيخ والغردقة)”.

وأضاف بالقول “سألني أمس في الكويت نائب وزير الخارجية المصري (لم يسمه) عن موعد استئناف حركة الملاحة الجوية إلى المنتجعات السياحية وأبلغته أنه لا توجد فرصة الآن”.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية.

وفي المقابل، جدد المسؤول الروسي التأكيد على استئناف حركة الطيران بين روسيا والعاصمة المصرية القاهرة أواخر فبراير/ شباط الجاري.

واتخذت موسكو قرار استئناف رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولي، بعد تعزيز سلطات الأخير الإجراءات الأمنية فيه، امتثالًا للمطالب الروسية، وفق المصدر ذاته.

وأوقفت موسكو رحلاتها إلى القاهرة، عقب تحطم طائرة روسية بعد وقت قصير من إقلاعها فوق شبه جزيرة سيناء (شمال شرق مصر) في أكتوبر/تشرين أول 2015، وقُتل جميع من كان على متنها وعددهم 224 شخصًا.

لكن تظل الخطوة الأهم بالنسبة للقاهرة، هو استئناف الرحلات من موسكو إلى المنتجعات لاستعادة حركة السياحة الروسية، المتوقفة منذ مطلع نوفمبر/ تشرين ثاني 2015.

الأناضول

Post Views: 131

اقرأ أيضاً

تعليقات الفيسبوك

1 نجمة2 نجمتان3 نجوم4 نجوم5 نجوم (لم يقيّم بعد)
Loading...
كتبه في يوم 18 فبراير 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار العالمية.

تعليق على النص

الأخبار المحلية

وزير المالية: سنعيد الدولار إلى “18” جنيهاً

الخرطوم – نفى الدكتور محمد عثمان الركابي، وزير المالية الاتحادي، ما يشاع عن انخفاض عوائد الضرائب والجمارك في مستهل العام…

25 فبراير 2018 / لا تعليق / التفاصيل

السودان: إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين

الخرطوم – في قرار مفاجئ، أعلنت السلطات السودانية الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، اليوم الأحد. ويأتي التطور بعد القرار الذي…

18 فبراير 2018 / لا تعليق / التفاصيل

نائب رئيس الوزراء التركي يزور السودان والصومال

انقرة – يبدأ نائب رئيس الوزراء التركي هاكان تشاووش أوغلو الثلاثاء المقبل زيارة إلى السودان في مستهل جولة أفريقية تقوده…

18 فبراير 2018 / لا تعليق / التفاصيل

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 18 فبراير 2018

اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 18 فبراير 2018م . الأسعار في السوق الموازي ( السوق…

18 فبراير 2018 / لا تعليق / التفاصيل

السودان يكذب مزاعم الإعلام المصري بتواجد قيادات “الإخوان المسلمين” المصريين في أراضيه

الخرطوم ـ تداولت مواقع إخبارية مصرية قيام الحكومة السودانية بطرد قيادات الإخوان المسلمين الموجودة على أراضيها، وأنها طلبت منهم المغادرة…

18 فبراير 2018 / لا تعليق / التفاصيل

السودان يؤكد دعمه ومساندته لإثيوبيا

الخرطوم – أكد السودان دعمه ومساندته ووقوفه بكل صلابة مع الشقيقة إثيوبيا في هذه الظروف الدقيقة، بما يحفظ وحدة شعوبها…

18 فبراير 2018 / لا تعليق / التفاصيل

الأخبار العاجلة

أحدث المواضيع

الأعلى تقييماً




 تسجيل الدخول | تصميم عدن النيل