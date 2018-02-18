السودان يكذب مزاعم الإعلام المصري بتواجد قيادات “الإخوان المسلمين” المصريين في أراضيه

18 فبراير 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم ـ تداولت مواقع إخبارية مصرية قيام الحكومة السودانية بطرد قيادات الإخوان المسلمين الموجودة على أراضيها، وأنها طلبت منهم المغادرة فوراً وأعطت لهم مهلة لمدة ساعات قليلة، وأن من لا يغادر منهم السودان خلال تلك المهلة سوف تقوم سلطات الأمن السودانية بتسليمه لمصر على حد زعم تلك الأخبار.

إلا أن عضو القطاع السياسي للحزب الحاكم، عبدالسخي عباس، نفى هذا الأمر جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن تلك الأنباء من بنات أفكار وسائل الإعلام، وذلك لسبب بسيط على حد ذكره وهو أن السودان لا يتواجد على أراضيها أي قيادات للإخوان المسلمين، وقدم الدليل على ذلك بأن مصر لم تطالب ولا مرة بتسليم أي قيادي إخواني موجود في السودان.

و أضاف عبد السخي أنه لو ظهرت قيادات إخوانية على الأراضي السودانية لطالبت مصر بكل تأكيد بتسليمهم، ولحددت أسمائهم كما فعلت مع دول أخرى، وأكد عضو القطاع السياسي بحزب المؤتمر الحاكم أنه لا علاقة مطلقاً بين حزبه وبين جماعة الإخوان المسلمين في مصر. هذا وقد علق بعض النشطاء بدليل آخر ألا وهو أن السودان تتهم مصر بشكل دائم بدعم المتمردين في السودان، ولم يسبق وأن اتهمت مصر السودان بدعم أو إيواء الإخوان المسلمين

العرب اليوم

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