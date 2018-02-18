أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 18 فبراير 2018

18 فبراير 2018 | صحيفة السودان

اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 18 فبراير 2018م .

الأسعار في السوق الموازي ( السوق الحرة ، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 30.00جنيه

الريال السعودي : 8.00جنيه

اليورو : 37.20جنيه

الدرهم الإماراتي : 8.21جنيه

الريال القطري : 8.22 جنيه

الجنيه الإسترليني : 42.00جنيه

الجنيه المصري : 1.69جنيه

عن النيلين

ملاحظة هامة : الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط و نحن لا نضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار كما تختلف الأسعار في الفترة الصباحية عن الفترة المسائية، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى .

صحيفة السودان

تعليقات الفيسبوك

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)