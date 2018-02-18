أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 18 فبراير 2018

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 18 فبراير 201818 فبراير 2018 | صحيفة السودان
اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 18 فبراير 2018م .
الأسعار في السوق الموازي ( السوق الحرة ، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 30.00جنيه
الريال السعودي : 8.00جنيه
اليورو : 37.20جنيه
الدرهم الإماراتي : 8.21جنيه
الريال القطري : 8.22 جنيه
الجنيه الإسترليني : 42.00جنيه
الجنيه المصري : 1.69جنيه
عن النيلين
ملاحظة هامة : الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط و نحن لا نضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار كما تختلف الأسعار في الفترة الصباحية عن الفترة المسائية، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى .
صحيفة السودان