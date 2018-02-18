نائب رئيس الوزراء التركي يزور السودان والصومال

18 فبراير 2018 | صحيفة السودان

انقرة – يبدأ نائب رئيس الوزراء التركي هاكان تشاووش أوغلو الثلاثاء المقبل زيارة إلى السودان في مستهل جولة أفريقية تقوده إلى الصومال حيث يلتقي مسؤولين رفيعي المستوى في كلا البلدين.

وقال المكتب الإعلامي لأوغلو في بيان له الاحد إن “نائب رئيس الوزراء يجري الأسبوع المقبل زيارتين رسميتين إلى السودان والصومال”، وتابع ان “سيتوجه الثلاثاء المقبل إلى السودان في زيارة رسمية مدتها يومين”.

وأضاف البيان أنه “سيلتقي في الخرطوم رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح كما سيزور مشاريع وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) لترميم المباني التاريخية في جزيرة سواكن المطلة على البحر الأحمر”.

ولفت البيان الى ان “أوغلو يتوجه بعد السودان إلى الصومال حيث يلتقي الرئيس محمد عبد الله فرماجو ورئيس الوزراء حسن علي خيري”.

المصدر: سبوتنيك

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