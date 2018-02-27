تغييرات واسعة في قيادة القوات المسلحة و الفريق اول كمال عبدالمعروف رئيسا للاركان المشتركة27 فبراير 2018 | صحيفة السودان
الخرطوم – تغييرات واسعة في قيادة القوات المسلحة و الفريق اول كمال عبدالمعروف رئيسا للاركان المشتركة
سونا
الخرطوم – تغييرات واسعة في قيادة القوات المسلحة و الفريق اول كمال عبدالمعروف رئيسا للاركان المشتركة
سونا
الخرطوم – كشف نائب رئيس القومسيون الطبي، التابع لوزارة الصحة الاتحادية، د. محمد سعد هاشم، يوم الثلاثاء، عن توقف العمل…27 فبراير 2018 / لا تعليق / التفاصيل
الخرطوم – أعرب أ.د. عصام الدين عبدالوهاب بوب أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين، عن أمله في أن ترفع لجان إصلاح الهيئات…27 فبراير 2018 / لا تعليق / التفاصيل
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الخرطوم – التقى وزير التعاون الدولي الأستاذ إدريس سليمان بمكتبه بالوزارة بسفير سويسرا في الخرطوم الدكتور دانيال كافن . وتطرق…27 فبراير 2018 / لا تعليق / التفاصيل
الخرطوم – تغييرات واسعة في قيادة القوات المسلحة و الفريق اول كمال عبدالمعروف رئيسا للاركان المشتركة سونا اقرأ أيضاًتغييرات في…27 فبراير 2018 / لا تعليق / التفاصيل