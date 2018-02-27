تغييرات واسعة في قيادة القوات المسلحة و الفريق اول كمال عبدالمعروف رئيسا للاركان المشتركة

27 فبراير 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – تغييرات واسعة في قيادة القوات المسلحة و الفريق اول كمال عبدالمعروف رئيسا للاركان المشتركة

سونا

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كتبه في يوم 27 فبراير 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية.

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