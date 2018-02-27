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جنوب السودان: إعلان الطوارئ في ثلاث ولايات لوقف تصاعد الاقتتال العشائري

البشير: لدينا برنامج مع روسيا سيجعل من الجيش السوداني قوة رادعة في المنطقة

تركيا تنشئ قاعدة تدريب عسكرية حديثة في الصومال على المحيط الهندي

مدير المخابرات المقال عطا: جهاز الأمن الوطني مؤسسة لا يزيدها انتقال القيادة إلا قوة

قوش: البلاد أمام تحديات تقتضي العزم والحزم وعدم الالتفات إلى الوراء

السعودية تجري تغييرات واسعة في قيادات الجيش

تغييرات في رئاسة أركان القوات المسلحة

الخرطوم – تغييرات واسعة في قيادة القوات المسلحة و الفريق اول كمال عبدالمعروف رئيسا للاركان المشتركة

بوب: شروط لإعادة “لجان الإصلاح” الأمور إلى نصابها الخرطوم – أعرب أ.د. عصام الدين عبدالوهاب بوب أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين، عن أمله في أن ترفع لجان إصلاح الهيئات…

المالية تشدد على مركزة مخصصات المراجعين الداخليين برئاسة الديوان الخرطوم – أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي قراراً شددت فيه على الوحدات الحكومية والوزارات والهيئات العامة والشركات الحكومية بالإلتزام بمركزة…

تغييرات في رئاسة أركان القوات المسلحة الخرطوم – أصدر المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة عدداً من القرارات تم بموجبها إجراء…

السودان وسويسرا يبحثان تعزيز العلاقات التنموية الخرطوم – التقى وزير التعاون الدولي الأستاذ إدريس سليمان بمكتبه بالوزارة بسفير سويسرا في الخرطوم الدكتور دانيال كافن . وتطرق…