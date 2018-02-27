السودان وسويسرا يبحثان تعزيز العلاقات التنموية

27 فبراير 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – التقى وزير التعاون الدولي الأستاذ إدريس سليمان بمكتبه بالوزارة بسفير سويسرا في الخرطوم الدكتور دانيال كافن .

وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة الإقتصادية منها وكيفية تطويرها، ونادى الوزير بضرورة أن يتوافق الدعم المقدم للسودان من سويسرا مع الأولويات الملحة ليغطي مطلوبات البرامج المدرة للدخل، التغذية، سبل كسب العيش، اللاجئين والمجتمعات المستضيفة .

وأعرب الوزير عن شكره للدعم الذي ظلت تقدمه سويسرا عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المجالات المختلفة .

كما نادى الإجتماع بضرورة تعزيز العلاقات التنموية بين البلدين عبر تقديم مقترحات ومشروعات ذات الأولويات التنموية من الجانب السويسري .

وفي الختام أتفق الجانبان على ان يكون هناك تشاورا مستمرا والعمل على إحكام التنسيق من اجل إنجاح البرامج المطروحة .

سونا

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