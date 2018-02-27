تغييرات في رئاسة أركان القوات المسلحة

27 فبراير 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – أصدر المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة عدداً من القرارات تم بموجبها إجراء تغيير محدود فى رئاسة أركان القوات المسلحة وترقية عدد من الضباط إلى رتبة الفريق أول والفريق ، حيث تم تعيين الفريق دكتور ركن كمال عبد المعروف الماحي رئيساً للأركان المشتركة خلفاً الفريق أول مهندس ركن عماد الدين مصطفي عدوي ، وترفيع الفريق الركن على محمد سالم وزير الدولة بوزارة الدفاع إلى رتبة الفريق أول ، وترفيع الفريق ملاح توجيهي ركن عصام الدين المبارك حبيب الله إلى رتبة الفريق أول وتعيينه نائباً لرئيس الأركان المشتركة خلفاً للفريق أول ركن يحي محمد خير أحمد ، وترفيع الفريق الركن السر حسين بشير حامد إلى رتبة الفريق أول وتعيينه مفتشاً عاماً للقوات المسلحة.
في ذات السياق تم تعيين الفريق الركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيساً لأركان القوات البرية ،
وترفيع اللواء طيار ركن صلاح الدين عبد الخالق سعيد إلى رتبة الفريق وتعيينه رئيساً لأركان القوى
الجوية ، وترفيع اللواء بحري ركن عبد الله المطري الفرضي إلى رتبة الفريق وتعيينه رئيساً لأركان القوات البحرية خلفاً للفريق بحري ركن فتح الرحمن محيي الدين صالح ، وتعيين الفريق الركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر رئيساً لهيئة العمليات المشتركة خلفاً للفريق مهندس فني ركن سعد محمد الأمين الحاج ، وترفيع اللواء الركن أدم هارون إدريس إلى رتبة الفريق وتعيينه نائباً لرئيس أركان القوات البرية عمليات ، وترفيع اللواء الركن محمد منتي عنجر إلى رتبة الفريق وتعيينه نائباً لرئيس أركان القوات البرية إدارة ، وترفيع اللواء الدكتور عثمان محمد الأغبش يوسف مدير الإدارة العامة للتوجيه والخدمات إلى رتبة الفريق.
و تأتي هذه القرارات في إطار الإجراءات الدورية الراتبة والتغييرات في هيئة القيادة وفقاً لقانون القوات المسلحة لسنة 2007 م تعديل 2013م .

عميد دكتور أحمدخليفة أحمد الشامي

الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة

سونا

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كتبه في يوم 27 فبراير 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, منوّعات.

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