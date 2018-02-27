بوب: شروط لإعادة “لجان الإصلاح” الأمور إلى نصابها

27 فبراير 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – أعرب أ.د. عصام الدين عبدالوهاب بوب أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين، عن أمله في أن ترفع لجان إصلاح الهيئات العامة والشركات الحكومية، تقريرها لوزارة المالية بحيدة وشفافية تامتين وبلا محاباة لإعادة الأمور إلى نصابها في هذه المؤسسات.

وأشاد بوب في تصريح لوكالة الأنباء السودانية، الثلاثاء، بقرارات وزارة المالية للإصلاح، وقال إنها تصب في اتجاه الحد من الانفاق العام.

لكن بوب تساءل عن فاعلية وتفاعل الإدارات في هذه المؤسسات وإدراكها لدورها وطبيعة عملها. وشدد على ضرورة أن يشمل عمل اللجان التي كونتها وزارة المالية لهذا الغرض البرامج والخطط الاستراتيجية والموارد لهذه المؤسسات للتأكد من تصويب هذه الآليات.

وعاد بوب متسائلاً عن الشراكات التي تقيمها هذه المؤسسات، قائلاً “هل هي شراكات مفتوحة أم شراكات تقوم على أسس عادلة”، وأضاف مؤكداً على أهمية الوقوف على المشاريع المستقبلية لهذه المؤسسات ومدى تصويبها نحو الأهداف العامة.

واشترط بوب أن تحقق هذه الآليات مجموعة من النتائج، والتي من بينها رضاء العاملين بالإضافة إلى رضاء المجتمع، لتنجح في أداء رسالتها وتحقيق أهدافها الكلية.

شبكة الشروق + وكالات

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