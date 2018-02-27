توقف العمل بجميع أفرع القومسيون الطبي لانقطاع مصل الحمى الصفراء

27 فبراير 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – كشف نائب رئيس القومسيون الطبي، التابع لوزارة الصحة الاتحادية، د. محمد سعد هاشم، يوم الثلاثاء، عن توقف العمل بجميع أفرع القومسيون، منذ الخميس 22-2-2018م، لانقطاع مصل الحمى الصفراء من الإمدادات الطبية.

وأكد سعد حسب وكالة السودان للأنباء، إن إدارته قامت بسداد مبلغ لـ 2500 جرعة تم تسلم 570 جرعة منها، مشيراً إلى تسلُّم المتبقي بعد وصول المصل من الخارج.

وأشار إلى تردُّد أعداد كبيرة من المسافرين بسبب ربط كروت الحمى الصفراء بإحضار إيصال مالي إلكتروني مرفق من القومسيون الطبي لضمان رسمية وشرعية الكرت.

شبكة الشروق

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(لم يقيّم بعد)