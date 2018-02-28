إطفاء كامل للشبكة القومية وعودة تدريجية

28 فبراير 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – انقطع التيار الكهربائي، بشكل تام عن كافة مدن وولايات السودان، منذ الساعة التاسعة و12 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي، أمس الثلاثاء. وأعلن المركز القومي للتحكم بالشبكة القومية للكهرباء عن حدوث اطفاء كامل للشبكةالقومية دون توضيح أسباب الانقطاع الذي يعد الثالث من نوعه منذ بدء العام الحالي.

وأكد البيان انه تجري عمليات استعادة الشبكة وربط محطات التوليد ، ستعاود الكهرباء تدريجيا .

وتشير صحيفة السودان إلى عودة التيار تدريجياً للشبكة القومية منذ الساعات الأولى ليوم الأربعاء 18 فبراير.

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