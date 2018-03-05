صادر الموز بولاية سنار للسوق العالمي أكثر من 18 ألف طن وللولايات 180 ألف طن في العام

5 مارس 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – يبلغ صادر الموز من ولاية سنار للسوق العالمي خلال العام 18 ألف و186 طن، فيما يبلغ الصادر الداخلي للولايات المختلفة 180 ألف طن في العام، حيث تساهم الولاية بنسبة تزيد عن 70 % من صادر السودان للموز.

وأوضح المهندس محمد عثمان بادارة القطاع البستاني وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بولاية سنار فى تصريح (لسونا) حول مشاركة الولاية في المعرض السوداني الألماني للزراعة والأغذية الذي افتتح أمس بأرض المعارض بالخرطوم بمشاركة 9 دول من اوربا والشرق الاوسط، أوضح أن ولاية سنار تتمتع بميزة نسبية في إنتاج الموز حيث تبلغ مساحته المزروعة أكثر من 10 آلاف فدان وتشكل 75 من مساحة الفاكهة الكلية.

وأبان أن الأصناف المزروعة تتمثل في الموز البلدي وصنف قراندتين (الموز النسيجي) والذي يصدر لسوريا والأردن ودول أخرى.

وقال إن العمل جارٍ حاليا لتجهيز مركز الصادرات البستانية ويوجد مركزين للقطاع الخاص بسنجة والصابونابي، مضيفا أن العمل يجري الآن لإنشاء كهربة الجنائن والمترات بجانب إنشاء مدينة الصادرات البستانية ضمن المشاريع المخططة من قبل وزارة الزراعة بالولاية.

وأكد أن إنتاج الولاية كله عضوي، مبينا أن الولاية تزخر بموارد طبيعية واسعة تمثل آفاقاً مبشرة لإنتاج بستاني وفير ونوعية متميزة تمكن من تغطية احتياجات السوق الخارجي خاصة في محاصيل الموز والمانجو والموالح (الليمون والقريب فروت والبرتقال) هذا بجانب الخضر وأهمها البصل والطماطم والشطة والقرعيات والخضر الورقية.

سونا

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