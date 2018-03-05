أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 6 مارس 2018

5 مارس 2018 | صحيفة السودان

اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 6 مارس 2018 .

الأسعار في السوق الموازي ( السوق الحرة ، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 33.00جنيه

الريال السعودي : 8.80جنيه

اليورو : 40.59جنيه

الدرهم الإماراتي : 9.04جنيه

الريال القطري : 9.05 جنيه

الجنيه الإسترليني : 45.54جنيه

الجنيه المصري : 1.86جنيه

عن النيلين

ملاحظة هامة : الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط و نحن لا نضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار كما تختلف الأسعار في الفترة الصباحية عن الفترة المسائية، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى .

صحيفة السودان

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