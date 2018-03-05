أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 6 مارس 2018

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 6 مارس 20185 مارس 2018 | صحيفة السودان
اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 6 مارس 2018 .
الأسعار في السوق الموازي ( السوق الحرة ، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 33.00جنيه
الريال السعودي : 8.80جنيه
اليورو : 40.59جنيه
الدرهم الإماراتي : 9.04جنيه
الريال القطري : 9.05 جنيه
الجنيه الإسترليني : 45.54جنيه
الجنيه المصري : 1.86جنيه
عن النيلين
ملاحظة هامة : الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط و نحن لا نضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار كما تختلف الأسعار في الفترة الصباحية عن الفترة المسائية، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى .
صحيفة السودان