“سوداتل” تتجه لزيادة سرعات الإنترنت لـ “100” ميقابايت في الثانية

5 مارس 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – أعلنت مجموعة سوداتل للاتصالات، يوم الإثنين، توقيعها اتفاقية مع شركة (ليكويد تيليكوم)، العاملة في أفريقيا، تقوم بموجبها الأخيرة ببناء شبكة داخل السودان لربط المنازل بالألياف الضوئية، وتقدم الشبكة الجديدة خدمة الإنترنت بسرعات تصل إلى 100 ميقابايت في الثانية.

وقالت سوداتل، في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية المدرجة أسهمها فيه، إنها تتوقع أن تمهد الشبكة الطريق أمام قطاع الأعمال في البلاد للتمتع بخدمة انترنت جيدة.

ويبلغ عدد مشتركي الانترنت في البلاد نحو 11 مليون شخص، وفق الهيئة القومية للاتصالات.

والثلاثاء الماضي، وقعت (سوداتل) وشركة أريكسون العالمية، اتفاقاً في مجال تقنية الاتصالات على هامش مشاركتها في مؤتمر الجوالات العالمي المنعقد حالياً في مدينة برشلونة في إسبانيا.

شبكة الشروق.

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