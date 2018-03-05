إنعقاد اجتماعات لجنة التشاور السياسي السوداني السويدي

5 مارس 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – عقدت اليوم بالخرطوم الدورة الثالثة لاجتماعات التشاور السياسي بين السودان والسويد برئاسة كل من المدير العام للشؤون الأوروبية والأمريكية بوزارة الخارجية، السفير محمد عيسى ايدام، ومدير الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية السويدية السفيره هيلينا ريتز.
ناقشت الاجتماعات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، خاصة فيما يلي الجوانب الاقتصادية والبنكيه، كما تمت مناقشة دور السودان الإيجابي في اقليمه المحيط،
وتناولت الاجتماعات الخطة التنموية السويدية للسودان في الأعوام الخمسة القادمة، والمجالات التي تستهدفها بالإضافة إلى طرق تنفيذها،كما تمت مناقشة مجريات السلام في السودان، وأوضاع اليوناميد وذلك بحكم عضوية السويد في مجلس الأمن .
الى ذلك التقى الوفد المشارك في اجتماعات التشاور السياسي بوزير الخارجية بروفيسور ابراهيم غندور، وبحث اللقاء العلاقات مع السويد بالإضافة لما تم تنفيذه من مخرجات زيارة معاليه للسويد في العام الماضي،
كما سيلتقي الوفد بوزير التعاون الدولي إدريس سليمان وذلك لمناقشة استراتيجية السويد التنموية تجاه السودان .
وأمن الجانبان على التعاون والتنسيق المشترك في كافة مجالات التعاون الثنائية وفي المحافل الدولية.

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كتبه في يوم 5 مارس 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار العالمية, الأخبار المحلية.

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