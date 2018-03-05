البرلمان: الضرورة تحتم مساواة كل المطاحن في توزيع القمح

5 مارس 2018 | صحيفة السودان

حلفا – اعلن البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس الهيئة التشريعية القومية رفض الهيئة التام لاحتكار توزيع القمح على أربعة مطاحن فقط، دون بقية المطاحن رغم وجود حوالي “40” مطحناً للغلال في البلاد وقال خلال مخاطبته اليوم تجمع الجمعيات التعاونية بمطحن حلفا الجديدة قال ان الضرورة تحتم مساواة كل المطاحن في توزيع القمح .

من جانبه اكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني علي محمود، إن شعار “نأكل مما نزرع” الذي أطلقته “حكومة الإنقاذ” في 89 مازال قائما ومتجدداً، مشددا على ضرورة تأهيل مطاحن حلفا الجديدة لتسد حاجة ولايات الشرق من الدقيق ،
ووعد محمود بعقد اجتماع مع الجهات المختصة لمناقشة معوقات تشغيل المطحن.
وشدد معتمد محلية حلفا الجديدة الفريق شرطة دكتور محمد أحمد أونور، على ضرورة منح محليته القمح المنتج محلياً لطحنه بمطحن حلفا الجديدة وعزا توقف المطحن لعدم توفر القمح
وطالب .
وزير مالية كسلا معتصم محمد أبكر دعا الى العدالة في توزيع القمح على كل المطاحن بالبلاد وعدم حصرها على مطاحن بعينها.

سونا

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كتبه في يوم 5 مارس 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

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الأخبار المحلية

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