دولة جنوب السودان تطلب رسمياً الانضمام لجامعة الدول العربية

7 مارس 2018 | صحيفة السودان

جوبا – تقدم جنوب السودان بمذكرة رسمية لطلب العضوية في جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يتم النظر في الطلب اليوم الأربعاء.

ونقل الموقع عن مصدر دبلوماسي في الجامعة العربية القول: “إن المذكرة ستعرض على مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته 149 التي تعقد، يوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة”.

ويعتبر جنوب السودان أصغر دول العالم عمرا، إذ أصبح دولة مستقلة في 9 يوليو/تموز 2011، عقب استفتاء على الانفصال عن السودان، صوت لصالحه أكثر من 98% من مواطني المنطقة.

وكالات

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كتبه في يوم 7 مارس 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار العالمية, الأخبار العربية.

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