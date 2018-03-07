وزير الخارجية القطرى يصل القاهرة قادمًا من الكويت

7 مارس 2018 | صحيفة السودان

القاهرة – وصل إلى مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، محمد بن عبدالرحمن، وزير الخارجية القطرى، قادمًا من الكويت كترانزيت، وذلك للمشاركة فى أعمال الدورة الـ149 لاجتماعات مجلس جامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن يستعرض اجتماع الوزراء العرب آخر التطورات، على رأسها ملف القضية الفلسطينية، والأزمة السورية، والتضامن مع لبنان وتطورات الأوضاع في ليبيا واليمن، وقضية الجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبوموسى الخاضعة لإيران، بالإضافة إلى دعم السلام والتنمية فى السودان.

ووصل وزير الخارجية القطرى، والوفد المرافق له، على متن طائرة الخطوط الجوية الكويتية القادمة من الكويت كترانزيت، حيث تم إنهاء إجراءات الوصول بصالة كبار الزوار.

وكالات

تعليقات الفيسبوك

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)