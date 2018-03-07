البشير يدشن حصاد القمح بمشروع نادك الزراعي

7 مارس 2018 | صحيفة السودان

الأبيض – دشن المشير عمر البشير رئيس الجمهورية في أولي محطات زيارته لولاية شمال كردفان اليوم حصاد القمح بمشروع نادك الزراعي وأفتتح القطاع الرابع لطريق الصادرات أم درمان- بارا والذي يبلغ طوله 32 كلم. وذلك بحضور مولانا أحمد محمد هارون والي ولاية شمال كردفان ووزراء رئاسة الجمهورية والزراعة والثروة الحيوانية والنقل والطرق والجسور.
وأوضح المهندس النور عوض الكريم مفوض عام الاستثمار والصناعة بولاية شمال كردفان في تصريح
/ لسونا /أن زراعة القمح بالمشروع تعد التجربة الأولى لزراعة هذا المحصول بولاية شمال كردفان وقد حققت نتائج متميزة ستسهم في دعم وتحقيق الأمن الغذائي .
وأبان أن متوسط إنتاج الفدان بالمشروع يبلغ 30 جوال قمح بنوعية ممتازة .
وأضاف ان المشروع يمتلك 50 جهاز ري محوري أسهمت في إنسياب الري للمشروع بسهولة ويسر .
وقال إن المشروع تتم فيه زراعة محاصيل أخري كالبطاطس وفول الصويا والأعلاف والنخيل والبرسيم .
وأوضح المهندس النور إن المشروع يتميز بأجهزة وتقنيات حديثة تعطي قراءات عن نسبة الرطوبة في التربة فضلا عن تقنيات متقدمة في مجال الري.
وتشير /سونا / الي أن مشروع نادك الزراعي تمتلكه شركة سعودية فيما تمتلك حكومة السودان نسبة
%20 من أسمه وتبلغ مساحة المشروع 60 ألف فدان ويقع بمحلية جبرة الشيخ بشمال كردفان.

سونا

Post Views: 42

اقرأ أيضاً

تعليقات الفيسبوك

1 نجمة2 نجمتان3 نجوم4 نجوم5 نجوم (لم يقيّم بعد)
Loading...
كتبه في يوم 7 مارس 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

تعليق على النص

الأخبار المحلية

شركة فرنسية ترغب في إدارة ميناء بورتسودان الجنوبي

الخرطوم – التقى وزير الدولة بوزارة الخارجية حامد ممتاز أمس بالسفيرة الفرنسية المعتمدة لدي الخرطوم إيمانويلا بلاتمان، وتناول اللقاء سبل…

7 مارس 2018 / لا تعليق / التفاصيل

17 نزيلا يجلسون لامتحانات الاساس بشمال كردفان

الخرطوم – شارك العقيد شرطة عصام الدين المصباح محمد عكارم مدير سجن الابيض القومي بحضور عدد من الضباط والصف ومدير…

7 مارس 2018 / لا تعليق / التفاصيل

البشير يدشن حصاد القمح بمشروع نادك الزراعي

الأبيض – دشن المشير عمر البشير رئيس الجمهورية في أولي محطات زيارته لولاية شمال كردفان اليوم حصاد القمح بمشروع نادك…

7 مارس 2018 / لا تعليق / التفاصيل

البرلمان: الضرورة تحتم مساواة كل المطاحن في توزيع القمح

حلفا – اعلن البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس الهيئة التشريعية القومية رفض الهيئة التام لاحتكار توزيع القمح على أربعة مطاحن…

5 مارس 2018 / لا تعليق / التفاصيل

إنعقاد اجتماعات لجنة التشاور السياسي السوداني السويدي

الخرطوم – عقدت اليوم بالخرطوم الدورة الثالثة لاجتماعات التشاور السياسي بين السودان والسويد برئاسة كل من المدير العام للشؤون الأوروبية…

5 مارس 2018 / لا تعليق / التفاصيل

مبارك الفاضل: أبواب السودان مفتوحة لكافة الاستثمارات والمستثمرين

الخرطوم – أكد مبارك الفاضل نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس قطاع التنمية الاقتصادية؛ حرص السودان على تعزيز علاقات التعاون مع…

5 مارس 2018 / لا تعليق / التفاصيل

الأخبار العاجلة

أحدث المواضيع

الأعلى تقييماً




 تسجيل الدخول | تصميم عدن النيل