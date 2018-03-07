البشير يدشن حصاد القمح بمشروع نادك الزراعي

7 مارس 2018 | صحيفة السودان

الأبيض – دشن المشير عمر البشير رئيس الجمهورية في أولي محطات زيارته لولاية شمال كردفان اليوم حصاد القمح بمشروع نادك الزراعي وأفتتح القطاع الرابع لطريق الصادرات أم درمان- بارا والذي يبلغ طوله 32 كلم. وذلك بحضور مولانا أحمد محمد هارون والي ولاية شمال كردفان ووزراء رئاسة الجمهورية والزراعة والثروة الحيوانية والنقل والطرق والجسور.

وأوضح المهندس النور عوض الكريم مفوض عام الاستثمار والصناعة بولاية شمال كردفان في تصريح

/ لسونا /أن زراعة القمح بالمشروع تعد التجربة الأولى لزراعة هذا المحصول بولاية شمال كردفان وقد حققت نتائج متميزة ستسهم في دعم وتحقيق الأمن الغذائي .

وأبان أن متوسط إنتاج الفدان بالمشروع يبلغ 30 جوال قمح بنوعية ممتازة .

وأضاف ان المشروع يمتلك 50 جهاز ري محوري أسهمت في إنسياب الري للمشروع بسهولة ويسر .

وقال إن المشروع تتم فيه زراعة محاصيل أخري كالبطاطس وفول الصويا والأعلاف والنخيل والبرسيم .

وأوضح المهندس النور إن المشروع يتميز بأجهزة وتقنيات حديثة تعطي قراءات عن نسبة الرطوبة في التربة فضلا عن تقنيات متقدمة في مجال الري.

وتشير /سونا / الي أن مشروع نادك الزراعي تمتلكه شركة سعودية فيما تمتلك حكومة السودان نسبة

%20 من أسمه وتبلغ مساحة المشروع 60 ألف فدان ويقع بمحلية جبرة الشيخ بشمال كردفان.

سونا

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