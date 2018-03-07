17 نزيلا يجلسون لامتحانات الاساس بشمال كردفان

7 مارس 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – شارك العقيد شرطة عصام الدين المصباح محمد عكارم مدير سجن الابيض القومي بحضور عدد من الضباط والصف ومدير مركز الامتحانات لسجن الابيض في بداية امتحانات مرحلة الاساس التى جلس لها 17 نزيلا بمركز الاصلاح رقم 98 وبمشاركة ممثل وزارة التربية والتعليم بالولاية وشعبة المباحث.

واشاد مدير السجن بتميز المركز و بالتنظيم الدقيق وتمنى للطلاب احراز نتيجة مشرفة علي مستوى الولاية . مؤكدا ان هذا يؤكد ان المؤسسات الاصلاحية بالبلاد تقود التنمية والاصلاح والتقويم والارشاد لواقع افضل وحياة كريمة للنزيل داخل السجن واحترام رغباته وحقوقه في التعليم والتعلم.

سونا

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