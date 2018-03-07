شركة فرنسية ترغب في إدارة ميناء بورتسودان الجنوبي

7 مارس 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – التقى وزير الدولة بوزارة الخارجية حامد ممتاز أمس بالسفيرة الفرنسية المعتمدة لدي الخرطوم إيمانويلا بلاتمان، وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وقدم ممتاز للسفيرة الفرنسية شرحاً لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في السودان ودوره في دعم الاستقرار الإقليمي، وأكد التزامه الحكومة بتحقيق السلام في السودان عبر التفاوض في المنطقتين ودارفور، داعياً فرنسا لاستخدام نفوذها الدولي لحث الحركات المسلحة للانخراط في مفاوضات السلام، ودعا الوزير الشركات الفرنسية للاستثمار في السودان، خاصة في قطاعات الإنتاج الأساسية.. من جانبها أكدت سفيرة فرنسا بالخرطوم حرص بلادها على تطويرالعلاقات ودعم عملية السلام في السودان، وقالت إن عدداً من الشركات الفرنسية أبدت رغبتها في الدخول للسوق السوداني، منها شركة بلوغييه الفرنسية لإدارة وتطوير ميناء بورتسودان الجنوبي.

آخر لحظة

Post Views: 38

اقرأ أيضاً

تعليقات الفيسبوك

1 نجمة2 نجمتان3 نجوم4 نجوم5 نجوم (لم يقيّم بعد)
Loading...
كتبه في يوم 7 مارس 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

تعليق على النص

الأخبار المحلية

شركة فرنسية ترغب في إدارة ميناء بورتسودان الجنوبي

الخرطوم – التقى وزير الدولة بوزارة الخارجية حامد ممتاز أمس بالسفيرة الفرنسية المعتمدة لدي الخرطوم إيمانويلا بلاتمان، وتناول اللقاء سبل…

7 مارس 2018 / لا تعليق / التفاصيل

17 نزيلا يجلسون لامتحانات الاساس بشمال كردفان

الخرطوم – شارك العقيد شرطة عصام الدين المصباح محمد عكارم مدير سجن الابيض القومي بحضور عدد من الضباط والصف ومدير…

7 مارس 2018 / لا تعليق / التفاصيل

البشير يدشن حصاد القمح بمشروع نادك الزراعي

الأبيض – دشن المشير عمر البشير رئيس الجمهورية في أولي محطات زيارته لولاية شمال كردفان اليوم حصاد القمح بمشروع نادك…

7 مارس 2018 / لا تعليق / التفاصيل

البرلمان: الضرورة تحتم مساواة كل المطاحن في توزيع القمح

حلفا – اعلن البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس الهيئة التشريعية القومية رفض الهيئة التام لاحتكار توزيع القمح على أربعة مطاحن…

5 مارس 2018 / لا تعليق / التفاصيل

إنعقاد اجتماعات لجنة التشاور السياسي السوداني السويدي

الخرطوم – عقدت اليوم بالخرطوم الدورة الثالثة لاجتماعات التشاور السياسي بين السودان والسويد برئاسة كل من المدير العام للشؤون الأوروبية…

5 مارس 2018 / لا تعليق / التفاصيل

مبارك الفاضل: أبواب السودان مفتوحة لكافة الاستثمارات والمستثمرين

الخرطوم – أكد مبارك الفاضل نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس قطاع التنمية الاقتصادية؛ حرص السودان على تعزيز علاقات التعاون مع…

5 مارس 2018 / لا تعليق / التفاصيل

الأخبار العاجلة

أحدث المواضيع

الأعلى تقييماً




 تسجيل الدخول | تصميم عدن النيل