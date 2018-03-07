شركة فرنسية ترغب في إدارة ميناء بورتسودان الجنوبي

7 مارس 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – التقى وزير الدولة بوزارة الخارجية حامد ممتاز أمس بالسفيرة الفرنسية المعتمدة لدي الخرطوم إيمانويلا بلاتمان، وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وقدم ممتاز للسفيرة الفرنسية شرحاً لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في السودان ودوره في دعم الاستقرار الإقليمي، وأكد التزامه الحكومة بتحقيق السلام في السودان عبر التفاوض في المنطقتين ودارفور، داعياً فرنسا لاستخدام نفوذها الدولي لحث الحركات المسلحة للانخراط في مفاوضات السلام، ودعا الوزير الشركات الفرنسية للاستثمار في السودان، خاصة في قطاعات الإنتاج الأساسية.. من جانبها أكدت سفيرة فرنسا بالخرطوم حرص بلادها على تطويرالعلاقات ودعم عملية السلام في السودان، وقالت إن عدداً من الشركات الفرنسية أبدت رغبتها في الدخول للسوق السوداني، منها شركة بلوغييه الفرنسية لإدارة وتطوير ميناء بورتسودان الجنوبي.

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