حكومة الجنوب تدفع “32” مليون دولار لشركة أمن أجنبية لاغتيال مشار

7 مارس 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – كشف تقرير نشرته منظمة “ذا سنتري” الأمريكية وموقع “أركان بريس الجنوب أفريقي” عن دفع شركة نايلبيت المملوكة لحكومة دولة جنوب السودان ما يزيد عن “32” مليون دولار لشركة “فرونتير سيرفيس قروب” الصينية للأمن التي تعمل بجوبا لاغتيال زعيم المعارضة رياك مشار.

وقال التقرير إن الشركة المملوكة لحكومة دولة الجنوب دفعت فاتورتين تبلغ كل منهما “16” مليون دولار لشركة الأمن الصينية لشن حملات قصف جوي في أبريل 2016م ضمن حملة مطاردة مشار في طريق هروبه للكنغو، ومحاولة حكومة جوبا مطاردته لاغتياله، وقال التقرير إن الشركة تورطت في تحويل مبلغ “4” ملايين و”350″ ألف دولار لشركة الأجنحة الذهبية من أجل تقديم خدمات عسكرية لوجستية لقوات الجيش الشعبي بولاية الوحدة في يونيو 2015م.

وكشف التقرير استخدام حكومة دولة جنوب السودان أموال النفط لتمويل شركات مملوكة لأقارب مسؤولين نافذين في الحكومة والجيش الشعبي من أجل شراء معدات وخدمات عسكرية لوجستية لتغذية العنف بولايتي الوحدة وأعالى النيل، وكشف التقرير عن قوائم أكثر من 80 مليون دولار مدفوعات للسياسيين والمسؤولين العسكريين والوكالات الحكومية والشركات الخاصة، وكثير منها تسميات توضيحية تصف الأنشطة المرتبطة مباشرة بالمجهود الحربي للحكومة.

الصيحة.

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كتبه في يوم 7 مارس 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار العالمية.

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