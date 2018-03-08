السودان يعترض على انضمام دولة “جنوب السودان” للجامعة العربية

8 مارس 2018 | صحيفة السودان

القاهرة – :كشف مصدر دبلوماسي أردني، أن الاردن، يقف مع الإجماع العربي، بشأن طلب جنوب السودان الانضمام لجامعة الدول العربية.

وكانت الجامعة العربية، أدرجت طلب انضمام جمهورية جنوب السودان، على جدول أعمال الدورة 149 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، الأربعاء الماضي.

وحسب المصدر الدبلوماسي الأردني ، صرف وزراء الخارجة العرب، خلال جلسة الأربعاء، النظر عن التصويت على طلب جنوب السودان، عقب اعتراض جمهورية السودان (الشمالية) على ذلك.

وقال المصدر، إن التوافق والإجماع العربي، كان سيحسم صوت الأردن، تجاه مذكرة انضمام جنوب السودان إلى جامعة الدول العربية، في حال جرى التصويت عليها. وبيّن أن الإجماع العربي، “في هكذا مسائل، يحكم موقف الأردن منها”.

وأوضح المصدر، أن دولا عربية، تحفظت على انضمام جنوب السودان، بسبب علاقتها مع “إسرائيل”. وفي موقف مشابع سابق، انسحب الأردن، تشرين الثاني، من عام 2016، من أعمال القمة العربية – الإفريقية، التي أُقيمت في غينيا الاستوائية، وذلك تضامنا مع مملكة المغرب، بعد إصرار الاتحاد الإفريقي، على مشاركة وفد من الصحراء الغربية “البوليساريو”.

وانفصلت جنوب السودان عن السودان عام 2011، قبل دخولها في حرب أهلية ضارية، بسبب نزاع حول السلطة.

الوطن نيوز الأردنية

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كتبه في يوم 8 مارس 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار العربية, الأخبار المحلية.

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