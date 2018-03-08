قوات الدعم السريع توقف المتمرد سليمان مرجان

8 مارس 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – مكنت قوات الدعم السريع من القبض على المتمرد سليمان مرجان ومعه أحد معاونيه يستقلان عربة بها أربعة رشاشات وسلاح شخصي،و تم القبض عليهما بالقرب من جبل عيسى بمحلية المالحة بولاية شمال دارفور. وهو من كبار القيادات المتمردة في دارفور، وأفاد أنه يعمل في تجنيد الشباب والأطفال لحركة العدل والمساواة في ليبيا.
وقال دكتور العقيد عبد الرحمن الجعلي الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع في تصريح لـ(سونا) إن قواته استطاعت أن توقف سليمان مرجان بمنطقة جبل عيسى بمحلية المالحة.
وأبان الجعلي أنه بعد توفر معلومات لقوات الدعم السريع عن سليمان مرجان وهو يعمل على الترتيبات والتجهيزات للخروج لليبيا تمت مداهمته بعد مطاردات شاقة بعد أن قطع أكثر من خمسين كيلو متراً، تم القبض عليه ومن معه.

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كتبه في يوم 8 مارس 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية.

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الأخبار المحلية

قوات الدعم السريع توقف المتمرد سليمان مرجان

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