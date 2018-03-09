2 مليار دولار تسهيلات مصرفية للبنك المركزي من تركيا

9 مارس 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – في اطار العلاقات الاقتصادية المتطورة مع تركيا تم ظهر اليوم التوقيع على اتفاقية مع شركة تركية تم بموجبها تقديم تسهيلات مصرفية لبنك السودان المركزي في حدود 2مليار دولار لاستيراد المنتجات البترولية والقمح بالإضافة لمدخلات الانتاج الزراعي .

وأشار حازم عبد القادر محافظ البنك المركزي في تعميم صحفي الى أن هذه الاتفاقية تأتي في اطار التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ، مبينا أن الاتفاقية بها تسهيلات بفترة سداد عامين من تاريخ منح التمويل .

تجدر الاشارة الى ان الشركة قد بدأت بالفعل إجراءاتها، حيث قامت بتوريد شحنتين من الجازولين و4 شحنات من غاز الطبخ.

سونا

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