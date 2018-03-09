البشير: السلام أصبح قاب قوسين او أدني

9 مارس 2018 | صحيفة السودان

الأبيض – بشر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مواطني ولاية شمال كردفان بقرب تحقيق السلام في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وأضاف “ان السلام أصبح قاب قوسين أو أدني”.

واوضح رئيس الجمهورية لدي مخاطبته لقاء الفعاليات السياسية والمجتمعية بأمانة حكومة الولاية ان جهود الدولة متواصلة من أجل إشاعة السلام والاستقرار في كافة أنحاء البلاد وقال ” بفضل المجهودات الجبارة التي بذلت فقد تعافت دارفور تماما من اثار الحرب “، مبينا ان المرحلة القادمة ستشهد عملية إعادة دارفور لسيرتها الأولي من خلال إعادة النازحين واللاجئين الي مناطقهم الأصلية.

وطرح الرئيس البشير مشروع تنموي لدارفور تحت مسمي مستقبل دارفور الأخضر مبينا أن هذا المشروع سيعمل علي تحويل دارفور الي منطقة خضراء. كما طرح رئيس الجمهورية مشروع حواضر كردفان والذي يهدف الي جعل محليات ولاية شمال كردفان لأن تكون مراكز لتقديم الخدمات وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وثمن رئيس الجمهورية مستوي الممارسة السياسية في شمال كردفان وقال أنها تعد أنموذجا للممارسة الراشدة. ودعا البشير الي تعميم تعليم الاساس، واعلن عن خطة لعمل داخليات للتلاميذ في بعض المواقع التي تحتاج لذلك حتي تساعد في تهيئة البيئة التعليمية في هذه المناطق.

سونا

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