السفير السوداني بالقاهرة: سلمنا مصر قائمة بأسماء من يقومون بأنشطة معادية للسودان

9 مارس 2018 | صحيفة السودان

القاهرة – قال سفير السودان بالقاهرة “عبد المحمود عبد الحليم”، إن عودته للقاهرة لا تعني أن الشواغل، التي أدت إلى استدعاء السفير قد انتهت، مضيفاً بالقول أتينا بعزم جديد لنعمل معًا وجعل العلاقات نموذجية، ومهمتنا ترجمة مخرجات الاجتماع الرباعي لوزراء الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات من خلال برنامج عمل واضح، وأعمال زمنية محدده لتنفيذ التعهدات وحل الشواغل المختلفة التي كانت سبباً في استدعاء السفير.
وأوضح «عبد المحمود» في مؤتمر صحفي موسع بالسفارة السودانية بالقاهرة، أمس (الخميس) أن الشواغل التي أدت إلى سحب السفير كانت ذات طبيعة دبلوماسية وسياسية وحدودية وأمنية، وتتصل بالنشاط المعادي والتصعيد في حلايب والقبض على المعدنين، وتم تسليمها وعرضها جميعًا على الجانب المصري خلال لقاء الرئيسين وكذلك اللجنة الرباعية.
وأضاف، أنه من بين مخرجات اللجنة الرباعية كان تعزيز آليات التعاون الثنائي ورأسها اللجنة الأمنية والعسكرية، قائلاً: «اقترحنا لجنة مشتركة لمراقبة الحدود ووقف التهريب، وفي ملف حلايب وشلاتين طرحنا التفاوض أو التحكيم، وكان الاتفاق على أن يترك الأمر للرئيسين”
وعن شواغل السودان بشأن النشاط المعادي، قال “عبد المحمود”، إن اللجنة الأمنية تعمل على إزالة أي لبس لأي نشاط معادي بين البلدين.
وعن الشواغل المصرية، التي طرحت في الاجتماع الرباعي، أشار «عبد المحمود» إلى أنها كانت تتعلق بملف وقف استيراد وحجب الخضروات والفواكه المصرية، وألا يأوي السودان أي عناصر إرهابية هاربة من مصر، وأكدنا أنه لا يوجد أي شخص له نشاط معادي يعمل في السودان.
وأكد «عبد المحمود»، أنه تم تقديم قائمة بالعناصر المعارضة ومعلومات عن ما تقوم به من أنشطة معارضة ضد السودان، ونوقشت في اللجنة الرباعية ونأمل أن تعالجها اللجنة الأمنية بالتفصيل.
وعن طلب جنوب السودان الانضمام للجامعة العربية قال «عبد المحمود»، إن بلاده تقف مع ما تقره الجامعة العربية حسب مرجعياتها ومتطلبات العضوية بها.

المجهر السياسي

Post Views: 28

اقرأ أيضاً

تعليقات الفيسبوك

1 نجمة2 نجمتان3 نجوم4 نجوم5 نجوم (لم يقيّم بعد)
Loading...
كتبه في يوم 9 مارس 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار العربية, الأخبار المحلية.

تعليق على النص

الأخبار المحلية

السفير السوداني بالقاهرة: سلمنا مصر قائمة بأسماء من يقومون بأنشطة معادية للسودان

القاهرة – قال سفير السودان بالقاهرة “عبد المحمود عبد الحليم”، إن عودته للقاهرة لا تعني أن الشواغل، التي أدت إلى…

9 مارس 2018 / لا تعليق / التفاصيل

البشير: السلام أصبح قاب قوسين او أدني

الأبيض – بشر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مواطني ولاية شمال كردفان بقرب تحقيق السلام في منطقتي جنوب كردفان والنيل…

9 مارس 2018 / لا تعليق / التفاصيل

البشير يعلن إعادة تأهيل الجيش وتزويده بتقنيات متطوّرة

الخرطوم ـ أعلنت السلطات السودانية شروعها في إعادة تأهيل الجيش وتزويده بتقنيات عسكرية متقدّمة، وذلك بعد أيام قلائل من تغييرات…

9 مارس 2018 / لا تعليق / التفاصيل

سفير السودان بمصر: التحكيم أو التفاوض لإنهاء الإحتلال المصري لحلايب

القاهرة – أكد الدكتور عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان بالقاهرة أن الفترة القادمة ستشهد حراكاً سودانياً مصرياً لحل المشكلات…

9 مارس 2018 / لا تعليق / التفاصيل

البشير يتوعد المضاربين والمتلاعبين بقوت الشعب بالمحاسبة

الأبيض – قال المشير عمر البشير رئيس الجمهورية إن زيارته لولاية شمال كردفان كشفت له مستوى التقدم والانجاز الذي تحقق…

9 مارس 2018 / لا تعليق / التفاصيل

2 مليار دولار تسهيلات مصرفية للبنك المركزي من تركيا

الخرطوم – في اطار العلاقات الاقتصادية المتطورة مع تركيا تم ظهر اليوم التوقيع على اتفاقية مع شركة تركية تم بموجبها…

9 مارس 2018 / لا تعليق / التفاصيل

الأخبار العاجلة

أحدث المواضيع

الأعلى تقييماً




 تسجيل الدخول | تصميم عدن النيل