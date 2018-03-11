وزير الخارجية السوداني يستقبل وزير الخارجية القطري ويصف الزيارة بالتاريخية

11 مارس 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – وصل البلاد مساء اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في زيارة رسمية للبلاد تستغرق يومين يسلم خلالها رسالة للمشير عمر البشير رئيس الجمهورية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكان فى استقباله بمطار الخرطوم البروفيسور ابراهيم غندور وزير الخارجية ، وسعادة سفير دولة قطر لدى السودان راشد بن الرحمن النعيمي

وأكد وزير الخارجية ؛ ابراهيم غندور؛ في تصريحات ؛ صحفية ان زيارة وزير الخارجية القطري للسودان تاريخية ومن شأنها تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في كافة المجالات.

واضاف غندور ان الجانبين سيجريان غدا مباحثات تتناول القضايا الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك؛ بجانب سبل تقوية العلاقات وتعزيزها بما يخدم البلدين الشقيقين ؛

وقال غندور ” ان المباحثات بين الجانبين ستكون شاملة وتتعلق بكل الملفات التي تربط بين السودان قطر”.

وقال غندور “نرحب بمعالي الأخ وزير الخارجية في بلده وبين أهله؛ خاصة وأن معالي الأخ الوزير كلف بملف متابعة اتفاقية الدوحة لسلام دارفور”.

واشار غندور الى أن السفير مصطفى عثمان إسماعيل مندوب السودان الدائم لدى جنيف كان حمل قبل أسابيع قليلة رسالة من فخامة الرئيس البشير إلى صاحب السمو؛ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ امير دولة قطر ؛ تتعلق بالعلاقات بين البلدين.

سونا

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