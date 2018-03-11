مستثمرون أتراك وروس ينشئون منتجعات سياحية على البحر الأحمر

11 مارس 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية أن السودان أعلن أمس السبت توقيع اتفاقيات مع مستثمرين من تركيا وروسيا، لإنشاء منتجعات سياحية بولاية البحر الأحمر.

ونقلت الهيئة عن مدير وزارة الاستثمار والصناعة بالولاية، أحمد محمد طاهر، إن عوض الجاز مساعد الرئيس السوداني عمر البشير، وضع حجر الأساس لمنتجع (شنعاب) السياحي حسب المركز السوداني للخدمات الصحفية المقرب من الحكومة.

وستنفذ شركات روسية منتجع شنعاب، الواقع على بعد 200 كلم شمال مدينة بورتسودان.

وقال الجاز “توصلنا إلى اتفاق آخر لتنفيذ منتجع (الرقبة) السياحي بالتعاون مع دولة تركيا، 16 كلم شمال بورتسودان”.

وكان السفير التركي لد السودان عرفان نذير أوغلو أعلن في يناير الماضي وصول 30 متخصصا تركيا في علم الآثار إلى منطقة سواكن، للبدء في إعادة تأهيل المنطقة سياحيًا.

وعلى هامش زيارته إلى السودان، تجول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بجزيرة سواكن، في 25 ديسمبر 2017، وتعهد بإعادة بناء هذه الجزيرة التاريخية.

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