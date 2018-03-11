وزير الكهرباء يؤكد على وضع كافة التدابير لضمان استمرار الإمداد الكهربائي فى الصيف

11 مارس 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – أكد الأستاذ معتز موسى، وزير الموارد المائية والري والكهرباء، أن وزارته وضعت التدابير اللازمة لتحقيق الاستقرار في الإمداد الكهربائي خلال فصل الصيف .

وكشف معتز في حديثه اليوم لبرنامج صدى الأحداث بالإذاعة السودانية، عن تعاقد الوزارة مع محطة كهرباء تركية عائمة بميناء بشائر بطاقة 150ميغاواط متى دعت الحاجة إليها، بجانب مضاعفة سعات المحطات التحويلية بنسبة 100% الشيء الذي أدى لجاهزية شبكات التوزيع والنقل والتحويل، معلنا أن التوليد المتاح حاليا يعادل حجم الطلب من استهلاك الكهرباء .

وأوضح معتز أن محطات التوليد الحراري في كل من نيالا والجنينة وزالنجي تعمل بصورة جيدة، مبينا أن الأيام القادمة ستشهد تركيب محطات جديدة بطاقة 15ميغاواط لمدينة الفاشر وخمسة ميغاواط لمدينة زالنجي، معلنا أن الشهر القادم سيشهد دخول الوحدة الرابعة من مشروع ستيت للشبكة القومية مما يعزز عمليات توليد الكهرباء، مؤكدا أن الأيام القادمة ستشهد توقيع الوزارة على عقدين لاستجلاب محطات للطاقة الشمسية بطاقة خمسة ميقاواط لتركيبها في كل من الفاشر والضعين بجانب استيراد 15 ألف وحدة للمنازل الريفية وثلاثة آلاف وحدة لآبار المياه .

وأضاف وزير الكهرباء أن السودان توصل لاتفاق مع روسيا لاستجلاب محطة نووية عائمة بسعات صغيرة لإنتاج الكهرباء والعمل على إكمال الدراسات اللازمة لإقامة محطة السودان النووية خلال ثمانية أعوام وذلك تحت إشراف ومتابعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

سونا

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