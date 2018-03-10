الخارجية السودانية تستدعي القائم بأعمال السفارة الليبية بالخرطوم

10 مارس 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – استدعت وزارة الخارجية السودانية، القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا بالخرطوم، اليوم الخميس، على خلفية إغلاق القنصلية السودانية بمدينة الكفرة الليبية وفقا لما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية.
وقالت الخارجية السودانية في بيان: “استدعت وزارة الخارجية ظهر اليوم القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا بالخرطوم السيد علي مفتاح المحروق، بشأن البيان الذي أعلنته أمس الحكومة الليبية المؤقتة بطبرق بإغلاق قنصلية السودان العامة بالكفرة، حيث أبلغه السفير يحي عبدالجليل مدير عام إدارة المراسم رفض الوزارة للاتهامات والمزاعم في حق القنصلية العامة بالكفرة”.

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كتبه في يوم 10 مارس 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار العربية, الأخبار المحلية.

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