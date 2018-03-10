وزير الداخلية: منح بدون الكويت الجنسية السودانية (كذب وافتراء)

10 مارس 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – نفى وزير الداخلية الفريق د. حامد منان الميرغني؛ منح (بدون) دولة الكويت الجواز والجنسية السودانية، وقال الفريق منان لــ(السوداني) أمس – في مكالمة هاتفية من مطار القاهرة؛ في طريق عودته من رحلة عمل بالجزائر -: (ما تناولته صحيفة النهار الكويتية أمس؛ عارٍ من الصحة تماماً؛ وعبارة عن “كذب وافتراء”، فلا يمكن لدولة محترمة أن ترضى لنفسها أن تكون مكباً لمشاكل جنسيات الدول الأخرى)، وأضاف: (لم يتم مناقشة هذا الموضوع في وزارة الداخلية؛ وهي الوزارة المختصة بهكذا أمور، ولم يتم طرحه علينا من أي جهة دبلوماسية أو سياسية).

وأكد وزير الداخلية أنهم لن يقوموا بتقديم حلول للآخرين على حساب الشعب السوداني؛ فنيل الجنسية السودانية مسألة سيادية تخضع لشروط وقوانين محددة؛ وليس من ضمنها إعطاء الجنسية لأناس مرحلين من دولة أخرى حتى يتم توفيق أوضاعهم.

وتحت عنوان (البدون: فئة آمنة.. وجوازات سودانية)، قالت صحيفة (النهار) الكويتية أمس إن بدون الكويت الموجودون بأراضيها من العام 1966 وحتى 1979، من المقترح أن تتولى الحكومة إصدار جوازات رسمية لهم من إحدى الدول، وبالتالي بوسعهم إما الإقامة في الكويت بهذه الجوازات أو استخدامها للمغادرة كلياً أو البحث عن جنسية أي دولة من دول العالم، مبيناً أن الدولة المرشح إصدار جوازات لهم منها هي (السودان).

وصرح رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الكويتي، الدكتور عادل الدمخي، لـ “العربي الجديد”: “إن الجهاز المركزي عرض خطته على لجنة حقوق الإنسان في سبيل حل مشكلة البدون، وأوضح الجهاز أن الحكومة لديها استعداد للتفاهم مع الحكومة السودانية لمنح البدون غير المستحقين للجنسية من وجهة نظرها جوازات سودانية مقابل منحهم الإقامة في الكويت، لكننا رفضنا هذا وطلبنا من الحكومة البحث مع دول أخرى مثل تركيا وكندا لمنح من ليس له استحقاق للجنسية الكويتية هذه الجوازات”.

وكالات

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