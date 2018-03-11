الكندى : مشروع التمويل العقارى للمغتربين يساهم فى جذب مدخراتهم لدعم احتياطيات النقد الاجنبى

11 مارس 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم -قال المحلل الاقتصادى بروفيسور الكندى يوسف أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية إن مشروع التمويل العقارى الذى طرحه البنك المركزى لشريحة المغتربين سيساهم فى جذب تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية لدعم ولزيادة احتياطات البلاد من النقد الأجنبى.

وثمن الكندى فى تصريح (لسونا) توجهات الدولة نحو الاهتمام بشريحة المغتربين مشيرا الي الدراسات الفنية والتفصيلية التى أعدتها وزارة الاستثمار لمشاريع إستثمارية طموحة صغيرة ومتوسطة بغرض طرحها للمغتربين معتبرا تحويلات المغتربين من الخارج إحدى مفاتيح حل الازمة الاقتصادية التى يشهدها الاقتصاد السودانى باعتبار أن هذه التحويلات تدعم إحتياطيات البلاد من النقد الأجنبى بما يربو على أربعة مليار دولار سنويا .

ودعا االكندى وزارة الاستثمار لتقديم المزيد من الضمانات والتسهيلات لمساعدة هذه الشريحة المهمة بغرض إزالة الشكوك والمخاوف التى تحيط بها فى البيئة الاستثمارية مجددا دعوته لضرورة توسيع مظلة التأمين الصحى لتشمل أى سودانى مغترب يحمل الرقم الوطنى علاوة على تحديث نظام فعال للضمان الاجتماعى لهذه الشريحة مع تقديم كافة الخدمات التى تحتاجها كالسكن والاعفاءات الجمركية وغيرها . وأكد الكندى على أهمية دعم وتفعيل قنوات الاتصال مع المغتربين للإستفادة من أفكارهم وخبراتهم فى دفع مسيرة التنمية الاقتصادية بالبلاد.

سونا

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