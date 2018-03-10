اتفاق سوداني روسي لاستجلاب محطة نووية عائمة لإنتاج الكهرباء

10 مارس 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – أعلن الحكومة توصُّلها لاتفاق مع روسيا لاستجلاب محطة نووية عائمة بسعات صغيرة لإنتاج الكهرباء، والعمل على إكمال الدراسات اللازمة لإقامة محطة السودان النووية، خلال ثمانية أعوام، وذلك تحت إشراف ومتابعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد وزير الموارد المائية والري والكهرباء، معتز موسى، في حديثه مع الإذاعة السودانية أن وزارته وضعت التدابير اللازمة لتحقيق الاستقرار في الإمداد الكهربائي خلال فصل الصيف.

وكشف معتز عن تعاقد الوزارة لتركيب محطة كهرباء تركية عائمة بميناء بشائر بطاقة 150 ميقاواطاً متى دعت الحاجة إليها، بجانب مضاعفة سعات المحطات التحويلية بنسبة 100%، الشيء الذي أدى لجاهزية شبكات التوزيع والنقل والتحويل، معلناً أن التوليد المتاح حالياً يعادل حجم الطلب من استهلاك الكهرباء.

وأوضح معتز أن محطات التوليد الحراري في كل من نيالا والجنينة وزالنجي تعمل بصورة جيدة، مبيناً أن الأيام القادمة ستشهد تركيب محطات جديدة بطاقة 15 ميقاواطاً لمدينة الفاشر وخمسة ميقاواطات لمدينة زالنجي

وأعلن أن الشهر القادم سيشهد دخول الوحدة الرابعة من مشروع ستيت للشبكة القومية، مما يعزز عمليات توليد الكهرباء، مؤكداً أن الأيام القادمة ستشهد توقيع الوزارة على عقدين لاستجلاب محطات للطاقة الشمسية بطاقة خمسة ميقاواطات لتركيبها في كل من الفاشر والضعين، بجانب استيراد 15 ألف وحدة للمنازل الريفية وثلاثة آلاف وحدة لآبار المياه.

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