أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 11 مارس 2018

11 مارس 2018 | صحيفة السودان

اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 11 مارس 2018 .

الأسعار في السوق الموازي ( السوق الحرة ، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 32.00جنيه

الريال السعودي : 8.53جنيه

اليورو : 39.36جنيه

الدرهم الإماراتي : 8.76جنيه

الريال القطري : 8.77 جنيه

الجنيه الإسترليني : 44.16جنيه

الجنيه المصري : 1.81جنيه
عن النيلين

ملاحظة هامة : الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط و نحن لا نضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار كما تختلف الأسعار في الفترة الصباحية عن الفترة المسائية، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى .

صحيفة السودان

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كتبه في يوم 11 مارس 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

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الأخبار المحلية

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 11 مارس 2018

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