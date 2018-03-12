وزير الكهرباء إلي روسيا لتوقيع خارطة طريق المحطة النووية

12 مارس 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – يتوجَّه وزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسى إلى روسيا علي رأس وفد فني يضم م. موسى عمر وكيل الوزارة وم. ناصر أحمد المصطفى مدير الإدارة العامة للتوليد النووي بالوزارة، وسيلتقي الوفد بقيادة شركة روس اتوم الروسية المعنية بتطوير مشروعات الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وأفاد م. محمد عبد الرحيم جاويش الناطق الرسمي باسم الوزارة بأنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الروسي للتعاون في مجال الاستشارة الجماهيرية لمشروعات محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية، ومذكرة تفاهم ثانية في تنمية الموارد البشرية ورفع القدرات، إضافة لتوقيع خارطة طريق لتنفيذ خطة تطوير المحطة النووية.
الجدير بالذكر أن السودان وقع مذكرة تفاهم مع روسيا في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية في يونيو 2017م، واتفاقية الاستخدام السلمي للطاقة النووية في نوفمبر 2017م في سوشي بحضور الرئيسين البشير وبوتين، كما تم توقيع اتفاقية تطوير مشروع المحطة النووية في الخرطوم في ديسمبر 2017م.

سونا

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