بوتين يعين سفيرا جديدا لروسيا لدى السودان

12 مارس 2018 | صحيفة السودان

موسكو – أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بتعيين فلاديمير جيلتوف سفيرا للاتحاد الروسي لدى السودان.

ونشر المرسوم الرئاسي على الموقع الرسمي للوثائق القانونية، وجاء فيه أن جيلتوف سيتولى منصب السفير المفوض فوق العادة للاتحاد الروسي لدى جمهورية السودان.

وتجدر الإشارة إلى أن فلاديمير جيلتوف (من مواليد عام 1967) كان رئيسا لأحد الأقسام بدائرة شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية. وفي وقت سابق عمل في السفارة الروسية لدى سوريا.

يذكر، أن السفير الروسي السابق لدى السودان ميرغياس شيرينسكي توفي في الخرطوم يوم 23 أغسطس عام 2017.

المصدر: وكالات

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كتبه في يوم 12 مارس 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار العالمية, الأخبار المحلية.

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الأخبار المحلية

بوتين يعين سفيرا جديدا لروسيا لدى السودان

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