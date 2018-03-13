ترامب يقيل وزير الخارجية تيلرسون ويعين مايك بومبيو مكانه

13 مارس 2018 | صحيفة السودان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر مدونته في موقع “تويتر” عن إقالته لوزير الخارجية ريكس تيلرسون، مشيرا إلى أنه سيعين محله مدير وكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو.

وأكد ترامب على “تويتر” أن بومبيو سيصبح وزيرا للخارجية ويشكر تيلرسون على خدماته.

وبحسب وكالة رويترز، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه عين مدير وكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو وزيرا للخارجية ليحل محل ريكس تيلرسون وإنه اختار جينا هاسبل نائبة بومبيو لتكون المديرة الجديدة للمخابرات المركزية.

وقال ترامب على تويتر “مايك بومبيو مدير المخابرات المركزية سيصبح وزير خارجيتنا الجديد. سيقوم بعمل رائع! شكرا لريكس تيلرسون على خدماته! جينا هاسبل ستصبح المديرة الجديدة للمخابرات المركزية وأول امرأة يقع الاختيار عليها لهذا المنصب. تهانيَّ للجميع!”.

سبوتنك

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كتبه في يوم 13 مارس 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار العالمية.

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