وزير المالية يلتقي وزير الصناعة التركي

14 مارس 2018 | صحيفة السودان
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الخرطوم – التقى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الفريق د. محمد عثمان الركابي، ضمن سلسلة لقاءاته في أنقرة التي يزورها منذ التاسع من مارس الجاري، بالسيد فاروق أوزلو، وزير الصناعة والعلوم والتقانة التركي، وبحث الجانبان السبل الكفيلة بالبدء الفوري في انفاذ توجيهات رئيسي البلدين والاتفاقيات التي تم توقيعها إبان زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى الخرطوم في ديسمبر 2017م،
ووقع الجانبان على محضر الاجتماع المشترك والذي تم الاتفاق فيه على بدء التعاون وتفعيله في عدة جوانب.
كما التقى السيد الوزير بالسيد رفعت أوغلو، رئيس اتحاد الغرف التركي، وجرى بحث السبل الكفيلة بمشاركة القطاع الخاص في تركيا في الاستثمار في السودان ونقل التجارب الناجحة مع إقامة شراكات مع مؤسسات القطاع الخاص في السودان.
اختتم السيد الوزير نشاطه في أنقرة بلقاء السيد نائب رئيس الوزراء التركي، الدكتور محمد شمشيك، حيث تم التأكيد على نتائج لقاءات السيد الوزير مع الجانب التركي، بما في ذلك ايجاد سقوف ائتمانية لتمويل المشروعات في السودان.

سونا

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