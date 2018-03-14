السودان يوقع اتفاقًا مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب

14 مارس 2018 | صحيفة السودان
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الخرطوم – وقع السودان، والاتحاد الأوروبي، أمس،بمقر وزارة الخارجية اتفاقية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في البلاد، تتعلق بالتدريب ورفع القدرات وتبادل المعلومات.

ووقع عن السودان الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب وعن الاتحاد الأوربي والمؤسّسة الدوليّة والآيبيريّة -الأمريكيّة للإدارة والسياسات العامّة (FIIAPP) .
وجدد وكيل وزارة الخارجية عبد الغني النعيم المطالبة برفع اسم السودان من قائمة امريكا للدول الراعية للارهاب وقال انه ساهم بفاعلية في المكافحة
وقال النعيم ان للسودان مساهمات مقدرة وتعاونا مشهودا علي المستوى الدولي و(آن الاوان ان يرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب) واكد مواصلة تعاونه مع المجتمع الدولي لمواجهة الظاهرة ، وقال ان مكافحة الارهاب يجب ان تتم بتوسيع النظرة ومحاربته فكريا وثقافيا بجانب معالجة جذور التخلف التنموي والفقر مشيرا الى ان السودان نقل تجربته الناجحة في مكافحة الظاهرة الي امريكا ودول اوروبية وجدد التزام السودان بمحاربة الارهاب وقال ( لانفعل ذلك محاكاة للدول الاخري انما هو قضيتنا ).

من جانبه ابدي سفير الاتحاد الاوروبي جان ميشيل تخوفه من انتقال عناصر داعش الي دول افريقيا بعد هزيمتها في سوريا والعراق وقال ان مكافحة الظاهرة تعد امرا صعبا وتستوجب تضافر الجهود مشيرا الي ان هذه الاتفاقية وقعت عليها دول قليلة في القرن الافريقي واليمن واشاد بتعاون السودان ومنهجه في مكافحة الارهاب وقال ان الخرطوم تتعاون مع المجتمع الدولي بشكل وثيق للقضاء علي الظاهرة .

وجدد ميشيل التزام الاتحاد الاوروبي بالاتفاقية ومساعدة ومساندة السودان في حربه ضد الارهاب، مشيرا الى ان الوضع في العالم حاليا معقد ويحتاج للتعاون المشترك واوضح ان الاتفاققية هي برنامج تدريبي مباشر للمؤسسات التي تكافح الارهاب

الصحافة

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كتبه في يوم 14 مارس 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار العالمية, الأخبار المحلية.

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