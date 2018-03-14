تذمر كبير وسط مواطني الخرطوم بسبب إرتفاع أسعار الألبان

14 مارس 2018 | صحيفة السودان
3 Views

الخرطوم – شكا عدد من مواطني الخرطوم من إرتفاع أسعار الألبان، حيث وصل سعر رطل اللبن الحليب إلي 10 جنيهات بدلا من 7 جنيهات،ووصف بعض المواطنون الزيادات الآخيرة التي طرأت على قطاع الألبان بالكبيره والغير مبرره وأعتبروها مفاجئة للمواطنين في ظل ثبات بعض أسعار السلع الإستهلاكية.

وقد أقرت غرفة الألبان بحدوث زيادات كبيرة في أسعار الألبان، وعزت ذلك لارتفاع أسعار الأعلاف (الردة والأمباز والذرة). وقال رئيس غرفة الألبان السابق حسن مبارك، إن أسعار الأعلاف قفزت لـ(300) جنيه بدلاً من (200) جنيه، فيما بلغ سعر جوال الردة (200) جنيه بدلاً من (160) جنيه.

في وقت ألمح فيه بعض المنتجين إلى تواصل ارتفاع أسعار الألبان من المنتج للمستهلك، متوقعين وصول سعر الرطل إلى (12) جنيهاً في حال استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف.

غير أن المنتجين أكدوا أن ارتفاع أسعار الأمباز أكثر مما أشارت إليه غرفة الألبان، كاشفين أن سعر الأمباز وصلت قيمة الجوال 650 جنيهاً، بجانب ارتفاع أسعار الأعلاف التي وصلت إلى (300) جنية بدلاً من (190) جنيهاً إضافة للردة التي وصلت لـ180 جنيهاً.

ووصف الأمر بالمزعج وقال إنهم تكبدوا خسائر فادحة وقدر نسبة الخسائر اليومية بـلغت (1200) جنيه،

فيما كشفت نفس الجولة عن ارتفاع جنوني في أسعار الألبان البدرة حيث سجل سعر كرتونة اللبن كابو سعة (72) كيساً لـ(210) جنيهات بدلاً من (140) جنيهاً. أما سعر كرتونة اللبن بدرة الوادي ارتفع لـ(410) جنيهات بدلاً من (260) جنيهاً، الشئ الذي انعكس مباشرة على أسعار العبوات الصغيرة من الألبان البدرة.

وكالات

اقرأ أيضاً

تعليقات الفيسبوك

1 نجمة2 نجمتان3 نجوم4 نجوم5 نجوم (لم يقيّم بعد)
Loading...
كتبه في يوم 14 مارس 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

تعليق على النص

الأخبار المحلية

قيادي الوطني يعتمد تعديلات واسعة في مراكزه القيادية علي مستوى رؤساء القطاعات والأمانات المركزية

4 Viewsالخرطوم – إعتمد المكتب القيادي للمؤتمر الوطني في اجتماعه الذي إنتهى في الساعات الأولي من صباح اليوم برئاسة المشير…

15 مارس 2018 / لا تعليق / التفاصيل

آلاف الطلاب الأجانب يجلسون لامتحانات الشهادة السودانية بالإثنين

1 Viewsالخرطوم – قالت وزارة التربية والتعليم، إن عدد الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية هذا العام، التي تبدأ الإثنين المقبل يبلغ…

15 مارس 2018 / لا تعليق / التفاصيل

عرض استرالي للاستثمار في السودان بما قيمته 11 مليار دولار منها 7 مليار وديعة

1 Viewsالخرطوم – اطلع رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، على العرض المقدم من دولة استراليا للاستثمار بالبلاد بمبلغ 11مليار دولار.…

14 مارس 2018 / لا تعليق / التفاصيل

اتفاق سوداني تركي لإنشاء مستشفى للتخصصات الدقيقة

0 Viewsالخرطوم – كشفت الجمعية الطبية الإسلامية السودانية عن اتفاق وزارة الصحة التركية لإنشاء مستشفى عام يضم معظم التخصصات بالتركيز…

14 مارس 2018 / لا تعليق / التفاصيل

تذمر كبير وسط مواطني الخرطوم بسبب إرتفاع أسعار الألبان

3 Viewsالخرطوم – شكا عدد من مواطني الخرطوم من إرتفاع أسعار الألبان، حيث وصل سعر رطل اللبن الحليب إلي 10…

14 مارس 2018 / لا تعليق / التفاصيل

السودان يوقع اتفاقًا مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب

0 Viewsالخرطوم – وقع السودان، والاتحاد الأوروبي، أمس،بمقر وزارة الخارجية اتفاقية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في البلاد، تتعلق بالتدريب ورفع…

14 مارس 2018 / لا تعليق / التفاصيل

الأخبار العاجلة

أحدث المواضيع

الأعلى تقييماً




 تسجيل الدخول | تصميم عدن النيل