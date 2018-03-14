تذمر كبير وسط مواطني الخرطوم بسبب إرتفاع أسعار الألبان

3 Views

14 مارس 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – شكا عدد من مواطني الخرطوم من إرتفاع أسعار الألبان، حيث وصل سعر رطل اللبن الحليب إلي 10 جنيهات بدلا من 7 جنيهات،ووصف بعض المواطنون الزيادات الآخيرة التي طرأت على قطاع الألبان بالكبيره والغير مبرره وأعتبروها مفاجئة للمواطنين في ظل ثبات بعض أسعار السلع الإستهلاكية.

وقد أقرت غرفة الألبان بحدوث زيادات كبيرة في أسعار الألبان، وعزت ذلك لارتفاع أسعار الأعلاف (الردة والأمباز والذرة). وقال رئيس غرفة الألبان السابق حسن مبارك، إن أسعار الأعلاف قفزت لـ(300) جنيه بدلاً من (200) جنيه، فيما بلغ سعر جوال الردة (200) جنيه بدلاً من (160) جنيه.

في وقت ألمح فيه بعض المنتجين إلى تواصل ارتفاع أسعار الألبان من المنتج للمستهلك، متوقعين وصول سعر الرطل إلى (12) جنيهاً في حال استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف.

غير أن المنتجين أكدوا أن ارتفاع أسعار الأمباز أكثر مما أشارت إليه غرفة الألبان، كاشفين أن سعر الأمباز وصلت قيمة الجوال 650 جنيهاً، بجانب ارتفاع أسعار الأعلاف التي وصلت إلى (300) جنية بدلاً من (190) جنيهاً إضافة للردة التي وصلت لـ180 جنيهاً.

ووصف الأمر بالمزعج وقال إنهم تكبدوا خسائر فادحة وقدر نسبة الخسائر اليومية بـلغت (1200) جنيه،

فيما كشفت نفس الجولة عن ارتفاع جنوني في أسعار الألبان البدرة حيث سجل سعر كرتونة اللبن كابو سعة (72) كيساً لـ(210) جنيهات بدلاً من (140) جنيهاً. أما سعر كرتونة اللبن بدرة الوادي ارتفع لـ(410) جنيهات بدلاً من (260) جنيهاً، الشئ الذي انعكس مباشرة على أسعار العبوات الصغيرة من الألبان البدرة.

وكالات

تعليقات الفيسبوك

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)