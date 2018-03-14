عرض استرالي للاستثمار في السودان بما قيمته 11 مليار دولار منها 7 مليار وديعة

14 مارس 2018 | صحيفة السودان
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الخرطوم – اطلع رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، على العرض المقدم من دولة استراليا للاستثمار بالبلاد بمبلغ 11مليار دولار.
وأوضح وزير المعادن البروفسير هاشم علي سالم في تصريحات صحفية عقب لقائه برئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري، اليوم، أن 4 مليارات من المبلغ تم تخصيصها للاستثمار في مجال التعدين و7 مليارات دولار كوديعة، مشيرا إلى أنه سيتم الاتصال بالمستثمرين الاستراليين للبدء في إجراءات هذا الاستثمار .
وقال سالم إن الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد دفع بالمستثمرين الأجانب إلى الاقبال على الاستثمار بالبلاد .
وفي سياق ذي صلة أعلن وزير المعادن عن استضافة الخرطوم للمعرض السوداني العالمي للتعدين في الفترة من 26 -28 مارس الجاري بمشاركة 20 دولة على رأسها أمريكا وكندا وبريطانيا واستراليا والسعودية والإمارات و 100 شركة 40 منها أجنبية بجانب عدد من الشركات المحلية وشركات الخدمات، لافتا إلى أنه سيتم خلال المعرض عرض تقنيات حديثة تعرض لأول مرة بالسودا .

سونا

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