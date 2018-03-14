اتفاق سوداني تركي لإنشاء مستشفى للتخصصات الدقيقة

14 مارس 2018 | صحيفة السودان
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الخرطوم – كشفت الجمعية الطبية الإسلامية السودانية عن اتفاق وزارة الصحة التركية لإنشاء مستشفى عام يضم معظم التخصصات بالتركيز على جراحة المخ والأعصاب وجراحة الشرايين والجراحات الدقيقة، بجانب توقيع مذكرة لتدريب الكوادر الطبية بتركيا ومشروع العلاج بتركيا.

وأكد الأمين العام للجمعية الدكتور “نزار محمد” في تصريحات صحفية عقب الاجتماع التنسيقي بين الجمعية الطبية الإسلامية السودانية ووزارة الصحة التركية التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم أمس لابتعاث حوالي (100) حالة مرضية للعلاج بتركيا سنوياً، لافتاً إلى الاتجاه لتوسيع بروتوكول السودان وتركيا لإدخال المنظمات غير الحكومية بتركيا لزيادة العدد بإدخال بعض المستشفيات الخاصة، مؤكداً جاهزية وزير الصحة التركي لتنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس التركي بتقديم المساعدات الطبية اللازمة للسودان، عادّاً ذلك نجاحاً سيستفيد منه المرضى السودانيون عبر تقديم خدمات طبية متميزة.

وفي السياق، كشف مدير البحوث والتدريب بالجمعية الطبية الإسلامية السودانية الدكتور “حسام الدين سليمان” أن عدد المرضى الذين غادروا للعلاج بالخارج حسب إحصائيات القمسيون الطبي في الفترة من 2009 -2016 في أمراض العيون بلغ (1683) مريضاً، و(1292) مريضاً في جراحة القلب و(1439) في الجراحة العامة والعظام و(1296) مريضاً في الأورام و(1407) في المسالك البولية والكلى و(360) في أمراض الجهاز الهضمي، وقال إن تكلفة العلاج بالخارج في العام 2016 بلغت (23,76,203) مليون دولار.

من جانبه، أعلن مدير عام وزارة الصحة التركية “فوركان كارابك” عن استعدادهم لتقديم الدعم والمساعدة لبعض المستشفيات بالسودان، كاشفاً عن اتجاههم لاستقطاب بعض الكوادر الطبية السودانية للتدريب والتعليم بجامعة إسطنبول للاستفادة من التجربة التركية ونقلها للسودان.

المجهر السياسي.

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