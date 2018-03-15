آلاف الطلاب الأجانب يجلسون لامتحانات الشهادة السودانية بالإثنين

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15 مارس 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – قالت وزارة التربية والتعليم، إن عدد الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية هذا العام، التي تبدأ الإثنين المقبل يبلغ “528” ألفاً و”230″ طالباً وطالبة في المساقات المختلفة، بزيادة “5.7%”، ويبلغ عدد الطلاب الأجانب هذا العام “4” آلاف و”41″ طالباً.

وأعلنت وزيرة التربية والتعليم، آسيا محمد عبدالله، في تصريحات صحفية، استعداد الوزارة لبدء الامتحانات، والتي قطعت بأنها مسألة أمن قومي، مشيدة بأداء إدارة الامتحانات وجهودها الكبيرة ودقة عملها، وكشفت مشاركة “5” آلاف و”700″ معلم ومعلمة في عمليات التصحيح.

وقدم مساعد مدير عام الامتحانات، محمود سر الختم، تقريراً للوزيرة أكد فيه اكتمال جميع الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية يوم الإثنين المقبل، مبيناً أن عدد المراكز داخل السودان “3” آلاف و”642″ مركزاً بزيادة “143” مركزاً عن العام السابق.

وكشف سرالختم أن عدد المراكز الخارجية هذا العام بلغ “12” مركزاً، مبيناً أن الممتحنين في هذه المراكز يبلغ عددهم “2070” طالباً وطالبة.

وحول الطلاب الأجانب الجالسين هذا العام، قال إن عددهم “4” آلاف و”41″ طالباً، منهم “2” ألف و”961″ طالباً من جنوب السودان، ومن مصر “831” طالباً بزيادة عن العام الماضي الذي جلس فيه “400” طالب.

وأوضح سرالختم أن عدد الطلاب الأردنيين هذا العام بلغ “7” طلاب، حيث انخفض عددهم عن العام السابق، بجانب طلاب من إريتريا “78” طالباً، ومن تركيا “2” طالب، ومن اليمن “16” طالباً، ومن فلسطين “10” طلاب، ومن سوريا “49” طالباً، ومن إثيوبيا “53” طالباً، ومن جزر القمر “5” طلاب، ومن العراق “9” طلاب، ومن نيجيريا “2” طالب، ومن بورما “2” طالب، وطالب واحد من كل من الكنغو، إيران، السنغال، ومالي.

الحدق

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