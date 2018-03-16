ابن سلمان يشبّه خامنئي بهتلر وطهران ترد

16 مارس 2018 | صحيفة السودان
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ردت الخارجية الإيرانية بشكل لاذع على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووصفته بأنه “ساذج” بعد إطلاقه تصريحات شبّه فيها المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي بالزعيم الألماني أدولف هتلر.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي معلقا على مقابلة ولي العهد السعودي مع شبكة “سي بي أس” التلفزيونية الأميركية بثت مقتطفات منها الخميس “هذه الكلمات لا قيمة لها.. لأنها تصدر عن عقل ساذج مليء بالأوهام وينطق دائما بالمرارة والأكاذيب”.

وصرح ولي العهد السعودي بأن خامنئي يريد إقامة مشروع شرق أوسطي خاص به مثلما أراد هتلر في بداية الحرب العالمية الثانية.

وقبيل زيارته إلى الولايات المتحدة المفترضة الشهر الجاري حيث سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، شدد ابن سلمان في المقابلة على أن بلاده ستسعى لامتلاك قنبلة نووية إذا حصلت إيران عليها.

وأضاف أن المملكة ستطور بلا شك مثل هذه القنبلة في أسرع وقت ممكن إن أقدمت إيران على تلك الخطوة.

وتخوض السعودية وإيران منذ عقود صراعات بالوكالة في الشرق الأوسط ومناطق أخرى حيث يدعم كل منهما أطرافا متنازعة في صراعات مسلحة ونزاعات سياسية في كل من العراق وسوريا ولبنان واليمن.

المصدر : وكالات

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كتبه في يوم 16 مارس 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار العربية.

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