مجلس الأمن يكشف عن تحركات لمتمردي دارفور داخل ليبيا ودولة “جنوب السودان”

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17 مارس 2018 | صحيفة السودان

نيويورك – أكدت لجنة خبراء السلاح في دارفور التابعة لمجلس الأمن الدولي، وجود تحركات لجماعات متمردي دارفور داخل ليبيا وجنوب السودان.

وبينت اللجنة في تقرير تم تسليمه إلى مجلس الأمن الدولي، بحسب ما نقله موقع “سودان تربيون” الإخباري بشأن ما تقوم به اللجنة منذ 8 ديسمبر وحتى 14 مارس الجاري أنها تواصل أعمالها في مراقبة تحركات الجماعات في هذه البلدان.

وشددت اللجنة على أنها دعت ليبيا وجنوب السودان إلى عدم مد هذه الجماعات المتمردة بالأسلحة.

وتتولى لجنة خبراء السلاح مهمة متابعة الجهات التي تحاول بث الفوضى في إقليم دار فور منذ 12 عاماً وبحثت اللجنة الخطوات اللازمة لمراقبة الحدود ورصد نشاطات متمردي دارفور خلال الدورة الخامسة لاجتماعها الذي عقد في فبراير الماضي بحضور 8 دول إلى جانب السودان، وهي: ليبيا، تشاد، مصر، جنوب السودان، أوغندا، أفريقيا الوسطى، إريتريا، إثيوبيا.

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