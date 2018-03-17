الحركة الشعبية قطاع الشمال مجموعة الحلو ترفض وساطة نداء السودان لإعادة عقار وعرمان

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17 مارس 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – استبقت الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو نهاية اجتماعات نداء السودان بباريس بإعلان رفضها القاطع لأي محاولات للوساطة تهدف إلى إعادة مالك عقار وياسر عرمان إلى صفوف الحركة.

وأوضح المك جوزيف ميسا القيادي بمجموعة الحلو لـ(smc) أن الحركة الشعبية نأت بنفسها عن المشاركة في اجتماعات باريس التي بدأت يوم الأربعاء قائلاً إن المجلس القيادي لنداء السودان تناول في اجتماعه خلافات الحركة الشعبية قطاع الشمال و ضرورة لم الشمل بين الحلو وعقار.

يذكر أن عدداً من القوى أعلنت مقاطعتها لاجتماعات نداء السودان بباريس أبرزها الجبهة الشعبية المتحدة والحركة الشعبية برئاسة الحلو.

الحدق

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