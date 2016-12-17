المؤتمر الوطني يؤكد استكمال موجبات إنفاذ مخرجات الحوار الوطني

17 ديسمبر 2016 | صحيفة السودان

شعار حزب المؤتمر الوطني

الخرطوم – أكد الموتمر الوطني أن استكمال موجبات إنفاذ مخرجات الحوار الوطني؛ خاصة التعديلات الدستورية التي شارف البرلمان على الفراغ من إنجازها، من شأنه أن يجنب السودان مصير الفوضى والاضطراب الأمني الذي تعيشه عدد من البلدان في المحيطين العربي والأفريقي.
ودعا الوطني على لسان نائب رئيسه للشؤون الحزبية المهندس إبراهيم محمود؛ عقب ترؤسه لاجتماع القطاع السياسي اليوم، دعا الشعب السوداني لعدم الالتفات او السماع للأكاذيب التي تنشر الآن وهدفها الرئيس زعزعة الأمن والاستقرار في السودان.
وأكد محمود حرص المؤتمر الوطني على المضي قدما على طريق إحداث الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والعمل المشترك من أجل تجنيب الوطن ماتعيشه بعض البلدان من خراب ودمار. والمضي قدما نحو تحقيق الوفاق السياسي لأهل السودان وتحقيق السلام الذي جدد التأكيد أنه يمثل هدفا استراتيجيا بالنسبة له والشركاء.
وأشار محمود الى أن القطاع السياسي استمع – في اجتماعه – لعدد من التقارير للأداء السياسي لأماناته المختلفة. وقال إن الحزب سيمضي على طريق تحقيق الإصلاح الاقتصادي، منوها للمساعي المشتركة مع القطاع الخاص لتحسين مرتبات العاملين، والاطمئنان على الخدمات التي توثر على حياة المواطنين. وأضاف إن القطاع السياسي ناشد عضوية الحزب وكل الشركاء وكل المواطنين بعدم الالتفات للأكاذيب التي تنشر بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في السودان، مؤكدا أن السودان سيظل آمناً ومستقراً بوفاق أهله وتوحيد جبهته الداخلية بإذن ألله.

سونا

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كتبه في يوم 17 ديسمبر 2016. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية.

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