(2333) طبيب يجلسون لإمتحان التخصص

18 ديسمبر 2016

| صحيفة السودان

الخرطوم – بدأت أمس بمجلس التخصصات الطبية امتحانات الجزء الأول والاختبار في 40 تخصصاً طبياً في مختلف التخصصات، وجلس للإمتحان نحو (2.333) طبيب في كل من الخرطوم ومدني وبورتسودان، إضافة إلى مركز خارجي بالمملكة العربية السعودية..وقال وزير الصحة الاتحادى بحر إدريس أبو قردة لدى تفقده مراكز الامتحانات أن السودان أحدث نقلة كبيرة فى الطب من خلال مجلس التخصصات الطبية، والذى وصل إلى (46) تخصصاً، كاشفاً عن خطة لرفع عدد التخصصات إلى( 66) تخصصاً خلال الفترة المقبلة لسد حاجة البلاد والدول الأخرى من الأطباء فى التخصصات المختلفة.. يذكر أن أطباء من دول أفريقية بجانب اليمن وسوريا والعراق وليبيا وفلسطين قد جلسوا للامتحان.

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