رويترز: مفاوضات سرية بين السعودية والحوثيين بوساطة عُمانية

37 Views

17 مارس 2018 | صحيفة السودان

عدن – قال دبلوماسيون ومسؤولون يمنيون إن مسؤولين سعوديين بدأوا مفاوضات سرية مع الحوثيين لإنهاء الحرب الدائرة في اليمن منذ ثلاث سنوات.

وتحدث الدبلوماسيون والمسؤولون اليمنيون إلى رويترز شريطة عدم الكشف عن أسماءهم.

وقالوا إن المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام التقى مسؤولين سعوديين في عُمان في محاولة لإيجاد حل للصراع الدائر.

ونفى مسؤولون في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن عقد أية مفاوضات مع الحوثيين.

ووصل وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي، مساء امس الجمعة، الى العاصمة الايرانية طهران، ما يرجح حصول المفاوضات.

تعليقات الفيسبوك

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)